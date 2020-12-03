РИАМО - 3 дек. Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории на севере города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На Бескудниковском бульваре планируется построить здание для размещения органов внутренних дел. Под строительство отводится участок площодью 0,63 гектара.

«Площадь здания будет уточнена в процессе проектирования», — говорится в сообщении.

Строительство здания ОВД в Бескудникове включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы.