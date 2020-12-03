РИАМО - 3 дек. Музей Победы на Поклонной горе подготовил онлайн-программу, посвященную 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Виртуальная экскурсия пройдет 5 декабря в 12:00.

«Зрителям расскажут о событиях декабря 1941 года. Гости увидят военную столицу и поле боя в районе города Яхрома (Московская область), узнают, как в результате зимнего контрнаступления Красной армии был сорван замысел гитлеровского командования», — говорится в сообщении.

В 13:00 представители движения «Юнармия» проведут литературно-музыкальную программа «Битва за Москву», в рамках которой прозвучат известные композиции военных лет в исполнении детского музыкального театра «Домисолька».

В 14:00 представители Одинцовского молодежного центра раскроют секреты моделирования в рамках мастер-класса «Военная техника времен Великой Отечественной».

Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5-6 декабря 1941 года, охватив огромный фронт шириной свыше 1 тысячи километров, и продолжалось до 7-8 января 1942 года. За этот период войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов провели ряд крупных наступательных операций. В результате этого немецкие части были отброшены на 150-300 километров от столицы.

Битва за Москву является переломным моментом в Великой Отечественной войне. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. В ходе сражений силы вермахта понесли крайне серьезные потери.