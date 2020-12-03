РИАМО - 3 дек. Продажу и рекламу закиси азота (N2O) в развлекательных целях планируют запретить в России, за это может быть введена уголовная ответственность, пишет в четверг газета «Известия».

Соответствующий законопроект рассмотрят в Государственной Думе в декабре, при этом правительство уже дало положительный отзыв на документ.

«Сама проблема появилась где-то с 2015 года, причем не только в России, но и в странах Европы. У нас в тот момент все чаще стали появляться случаи смертельного отравления бесцветным негорючим газом. <…> Однако до сих пор никаких решений не принято», — сказала депутат Госдумы Наталья Костенко, которая является одним из авторов законопроекта.

По словам депутата Александра Ищенко, «веселящий газ» приравнивается к легкому наркотику, однако его распространение сегодня никто не контролирует. При этом данное вещество активно употребляет молодежь в силу его дешевизны и доступности.

Предполагается, что также будут внесены поправки в законодательство, которые подразумевают уголовную ответственность за пропаганду или продажу «веселящего газа».

Закись азота в настоящее время используется для медицинских целей, например, при наркозе, а также в промышленности — для консервирования или хранения продуктов. Употребление человеком данного вещества в рекреационных целях может привести к угнетению дыхания, сердечной недостаточности, гипоксии. Нередки и смертельные исходы.​