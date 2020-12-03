РИАМО - 3 дек. В Москве выставили на торги 109 нежилых помещений площадью от 11 до 1840 квадратных метров, которые предприниматели могут взять в аренду на льготных условиях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Представители малого и среднего предпринимательства могут арендовать недвижимость в Москве на срок до 10 лет по цене от 1 тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей для цоколя, первых этажей и выше. Льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что за три года на льготных условиях у города было арендовано более 1,5 тысяч помещений.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что с начала 2020 года город сдал в аренду 468 объектов общей площадью 52,1 тысячи квадратных метров.

«За десять лет было заключено 6936 договоров выкупа нежилых помещений, которые предприниматели используют под различные виды бизнеса, чаще всего это торговля и сфера услуг. Средняя площадь помещения, выкупаемого у города субъектами МСП, составляет 206,3 квадратного метра», — сказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Чтобы выкупить у города арендуемое помещение без конкурса, бизнесмен должен быть включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и арендовать объект недвижимости не менее двух лет.