РИАМО - 3 дек. Московский государственный технологический университет имени Н. Э. Баумана по решению суда оштрафован на 500 тысяч рублей за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее вуз закрыли из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима и большого числа заразившихся Covid-19.

«Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела <…> признал МГТУ имени Н. Э. Баумана виновным <…> и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Кроме этого, суд оштрафовал проректора университета на сумму 300 тысяч рублей.

Все выданные предписания Роспотребнадзора вуз выполнил в установленные сроки. Очное обучение студентов возобновили с 29 октября.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.