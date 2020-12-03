РИАМО - 3 дек. В декабре в Москве появится постоянно действующий клуб волонтерской акции #МыВместе, он позволит сохранить партнерское сообщество и набранный опыт оказания благотворительной помощи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Акция #МыВместе показала, что очень много неравнодушных людей готовы объединяться, чтобы помогать друг другу, приходить на помощь в сложных ситуациях. Ее поддержали более 22 тысяч москвичей. Более 400 партнеров — представителей бизнес-сообщества Москвы, а также частные благотворители — тоже не остались в стороне, поддержав горожан и добровольческое движение», - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Она добавила, что всего в Москве насчитывается около 520 тысяч волонтеров.

Стать участниками клуба #МыВместе могут представители столичного правительства, всероссийских общественных организаций, социально ориентированных коммерческих и некоммерческих организаций.

Одной из функций клуба станет организация действий волонтеров в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, на базе проекта #МыВместе будет функционировать проект #СвоихНеБросаем, направленный на помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации за границей.

Стать участником акции #МыВместе может любой желающий в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого необходимо зайти на официальный сайт акции мывместе.мосволонтер.рф и выбрать раздел «Стать волонтером».