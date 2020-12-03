РИАМО - 3 дек. Восемь московских технологических площадок вошли в VI Национальный рейтинг технопарков России, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Всего в рейтинговую таблицу включили 41 технопарк из 23 регионов РФ. Москву представляют нанотехнологический центр «Техноспарк», ОЭЗ «Технополис «Москва», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш».

«В числе самых эффективных технопарков страны — восемь московских. Это примерно пятая часть всего списка. Лидерство в сфере технологий — один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Сейчас в Москве работают 36 технопарков, еще шесть развиваются в рамках инвестпроектов. Площадки объединяют свыше 2 тысяч компаний, рассчитанных почти 65 тысяч рабочих мест.

Столичные технопарки выпускают промышленных роботов, интеллектуальные системы, микроэлектронику, автокомпоненты, медицинские устройства и многую другую востребованную на рынке продукцию.

Для технопарков в столице предусмотрены региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли, субсидии на приобретение или лизинг оборудования, а также на частичную компенсацию процентов по кредитам. Для якорных резидентов действует льгота по налогу на прибыль.

«Национальный рейтинг 2020 года еще раз подтверждает, что в столице создается эффективная инфраструктура для поддержки высокотехнологичных проектов», — подчеркнул глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.