РИАМО - 3 дек. Столичные пожарные потушили возгорание в реконструируемом здании на улице Дурова, в результате пожара погибли два человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:50. Огонь вспыхнул на третьем этаже реконструируемого административного здания по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5. Согласно данным открытых источников, пожар произошел в одном из корпусов Московского международного онкологического центра.

«В ходе тушения пожара были спасены 27 человек (рабочих). К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении.

В 06:03 пожар потушили на площади 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 27 единиц техники и 88 человек.