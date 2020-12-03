РИАМО - 3 дек. За последние сутки в столице скончались 73 человека с диагностированным коронавирусом, общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126, сообщает оперштаб Москвы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в сообщении.

С начала пандемии в столице выявили 617 439 случаев заражения Covid-19, при этом 464 984 человека выздоровели.

Ранее в Москве продлили дистанционное обучение для учеников средней и старшей школы до конца второй четверти. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

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3 ДЕКАБРЯ

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.