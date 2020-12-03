РИАМО - 3 дек. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без значительных осадков, температура воздуха может опуститься до отметки минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 4 до минус 2 градусов, по области - от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется высоким и будет достигать отметки в 762 миллиметра ртутного столба.

Как отметили специалисты, для большинства людей такая погода является вполне комфортной и не должна вызывать метеопатических реакций.