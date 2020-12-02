РИАМО - 2 дек. Специалисты инженерных компаний приступили к ликвидации последствий возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В среду поступило сообщение о задымлении из коллектора в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту. Специалисты отключили электричество в домах для допуска пожарных к месту возгорания. Возгорание удалось потушить.

«В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты «Москоллектора», компаний «Россети» и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия», - сказал Бирюков.

Он поблагодарил пожарных и спасателей, которые принимали участие в тушении возгорания в коллекторе, отметив их слаженную и высокопрофессиональную работу.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>