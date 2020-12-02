РИАМО - 2 дек. Столичные следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях с квартирой артистки Софьи Виноградовой, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В программе федерального телеканала 91-летняя артистка балета сообщила, что ее квартира, ранее подаренная государством за вклад в искусство, принадлежит сейчас неизвестным ей людям», - сказала Иванова.

Артистка считает, что стала жертвой мошенников из-за дорогостоящей недвижимости, расположенной в центре Москвы.

Следователи организовали доследственную проверку.