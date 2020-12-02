РИАМО - 2 дек. В Москве автомобиль Mercedes переместили на спецстоянку за долги по штрафам на 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Таких злостных нарушителей – единицы, зачастую они приезжают из других регионов и стран. Нарушители не оплачивают парковку, подолгу занимают парковочные места, тем самым не давая возможности местным жителям – резидентам – припарковаться рядом с домом», – говорится в сообщении.

Иномарка будет находиться на стоянке до полной оплаты владельцем задолженности по штрафам.

Срок для оплаты постановлений составляет 60 дней. Если не оплатить в срок, на автовладельца может быть наложен еще один штраф в размере двукратной суммы от первоначального штрафа.