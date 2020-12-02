РИАМО - 2 дек. В Московской области можно пройти опрос по использованию приложения по электрозарядных станций (ЭЗС) для смартфонов до 11 декабря, он поможет решить судьбу электротранспорта и электрозарядок в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Опрос по расположению в Подмосковье электрозарядных станций проводится ежегодно. Интерес жителей региона к экологичному транспорту растет. <...> В этом году в Московской области в рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта» будет стоять порядка 240 объектов ЭЗС, помимо электрозарядок частных компаний», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Пройти опрос можно по ссылке: https://forms.gle/vf47FhVUVX9WbUko8 или на портале «Добродел» (https://dobrodel.mosreg.ru/polls/275).

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках ежегодного обращения «Чуткая власть» с жителями региона было организовано прямое обсуждение по самым волнующим их вопросам, в том числе по использованию приложений для ЭЗС. По результатам тщательного анализа министерством энергетики в 2021 году будет принято решение о направлениях дальнейшего развития сети ЭЗС.