РИАМО - 2 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В среду днем пожарным сообщили о дыме из коллектора в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту. Специалисты отключили электричество в домах для допуска пожарных к месту возгорания. Сейчас в эти дома подается резервное питание.

«Пожар по адресу: Ленинградский проспект, 33А, ликвидирован в 22:03», - говорится в сообщении.

Штабом по ликвидации последствий ЧП руководит заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В ликвидации возгорания принимали участие порядка 100 пожарных и 20 единиц техники.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>