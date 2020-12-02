РИАМО - 2 дек. Четвертого декабря в формате ZOOM-конференции состоится церемония награждения победителей областной премии имени А.П. Чехова «Служение общему благу», победители получат по 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Начало церемонии в 12:00.

«В этом году в конкурсную комиссию поступило 65 заявок от жителей Подмосковья. Рассмотрение заявок осуществлялось в соответствии со следующими критериями: социальная значимость деятельности соискателя премии, общественное признание заслуг соискателя премии, профессиональная оценка деятельности соискателя, вклад в развитие социальной сферы Московской области», – говорится в сообщении.

Сама премия не является ни литературной, ни театральной и обладает необычным девизом, который был взят из письма писателя: «Желание служить общему благу непременно должно быть потребностью души, условием личного счастья». Так, награда в полностью соответствует духу настоящего гражданина и патриота, которым был Чехов.

Тремя победителями региональной премии стали Георгий Баранов из городского каурка Подольск, Ольга Авдеева (Ускова) из городского округа Чехов, Владимир Мельников из Наро-Фоминского городского округа.

Все победители являются авторами собственных книг, в частности, пенсионер и участник ВОВ Баранов написал книгу «Комбат», изданную в 2020 году к 75-летию Великой Победы. Пенсионерка, публицист и краевед Авдеева написала «Земля Лопасненская» и «Молодинская битва: взгляд через века». Мельников занимается благотворительной деятельностью в области изучения истории и традиций Наро-Фоминского края, пишет книги.

Приглашение победителей премии в музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» планируется после снятия ограничительных мер.