РИАМО - 2 дек. Предварительные итоги работы управляющих организаций, подведенные в Центре управления регионом, показали исполнение свыше 234 тысяч заявок жителей управляющими организациями, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«С начала 2020 года подмосковная Госжилинспекция проконтролировала в Центре управления регионом исполнение управляющими организациями более 234 тысяч заявок жителей.Наибольшее количество обращений (более 30 тысяч) касалось вопросов уборки подъездов», - сказала главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что сервис Единой диспетчерской службы доказал свою актуальность в решении проблем жителей региона, связанных с ЖКХ. По сравнению с предыдущим годом количество заявок возросло на 46%.

Надзорное ведомство ведет контроль в ЦУРе за исполнением заявок, которые поступили в региональную Единую диспетчерскую службу.

Топ-5 вопросов, которые были решены управляющими организациями, представляют собой свыше 17 тысяч обращений по освещению подъездов и входных групп, порядка 14,5 тысяч обращений, связанных с ремонтом подъездных дверей, установки на них пружин и доводчиков, около 14,5 тысяч обращений по окраске и штукатурке стен и потолков в подъездах, а также более 12 тысяч вопросов по устранению неисправностей лифтового оборудования.

Больше всего заявок по категориям Госжилинспекции за 11 месяце текущего года было исполнено в городских округах Химки - 23,8 тысячи, Балашиха – 18,7 тысячи, Красногорск – 17,9 тысячи, Одинцовский – 13,1 тысячи, Подольск – 10,1 тысячи. Таким образом, предварительным лидером в округах с населением выше 200 тысяч человек считается городской округ Химки.

Лидеры по количеству выполненных заявок в городских округах с населением от 100 до 200 тысяч человек распределились следующим образом: Жуковский - 9,3 тысячи, Ленинский – 6,8 тысячи, Пушкинский – 6,1 тысячи, Солнечногорск – 5,2 тысячи, Коломенский – 4,1 тысячи заявок.



А лидерами по количеству выполненных заявок в городских округах с населением менее 100 тысяч человек стали Лобня – 4,2 тысячи, Дзержинский – 2,5 тысячи, Лосино-Петровский - 2,2 тысячи, Лыткарино - 2,1 тысячи, Кашира – 1,9 тысячи заявок.

Среди закрытых административно-территориальных образований отмечен Краснознаменск – 930 заявок, Власиха – 545, Звездный городок – 41, Молодежный – 20, а также Восход с 5 заявками.

Заявки на решение жилищно-коммунальных проблем можно оставлять по ссылке: https://eds.mosreg.ru/. Она будет взята в работу в течение суток, а исполнена в установленный в классификаторе срок.