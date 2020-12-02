РИАМО - 2 дек. Садовый дом загорелся в городском округе Воскресенск, при пожаре пострадали несколько человек, возгорание потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 19:32 поступила информация о пожаре в садовом доме по адресу: городской округ Воскресенск, деревня Потаповское, СНТ «Строитель-3».

«Есть пострадавшие. В 19:48 - локализация. В 20:50 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в садовом доме принимали участие 26 человек и восемь единиц техники.