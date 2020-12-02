РИАМО - 2 дек. С 12 до 15 декабря движение на юго-востоке Москвы будет ограничено из-за закрытия участка Некрасовской линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«Будет временно приостановлено движение поездов от станции «Нижегородская» до станции «Лефортово» Некрасовской линии метро», - говорится в сообщении.

На дорогах в районе закрытого участка будет обеспечен приоритет проезда наземного городского транспорта. Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов дорожные службы обособят участок выделенной полосы на Авиамоторной улице от улицы Красноказарменная до шоссе Энтузиастов.

Для приоритетного движения городского транспорта запретят поворот с улицы Солдатская на улицу Наличная, правый поворот с улицы Авиамоторная на шоссе Энтузиастов при движении от улицы Красноказарменная, поворот с улицы Авиамоторная на улицу Пруд-Ключики.

По одной из полос ограничат движение на участке улицы Авиамоторная в районе дома 43/24 и перед пересечением с улицей Пруд-Ключики.

Участок улицы Наличная от улицы Солдатская до дома 4, строения 1, станет на это время односторонним.

Закрытие участка Некрасовской ветки метро необходимо, чтобы подготовить к открытию новую станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии.