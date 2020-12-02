РИАМО - 2 дек. Два жилых дома для переселения по программе реновации достроят в Кузьминках в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Два жилых дома по программе реновации в районе Кузьминки по адресу: Жигулевская улица, владение 3, введут в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время монолитные работы завершены в полном объеме, завершается монтаж индивидуального теплового пункта, ведутся работы по устройству внутренних перегородок и внутренних инженерных сетей», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в этом районе новые квартиры получат жители 287 сносимых домов. Для начала переселения подобраны 19 стартовых площадок. Четыре дома введены в эксплуатацию ранее, в два из них сейчас ведется переселение жителей. До конца года планируется ввести в строй еще три дома.

Первый этаж домов делают нежилым. Там размещаются вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Также здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.