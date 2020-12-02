РИАМО - 2 дек. Столичное управление Роспотребнадзора проверило аквапарк «Карибия» в районе Перово на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.
«В ходе обследования нарушений не выявлено. Все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме», - сказала Чердакова.
По ее словам, так как не было нарушений, то штрафные санкции применяться не будут.
Всего в Москве с начала пандемии было выявлено 617 439 случаев Covid-19, скончались 9053 заболевших, выздоровели 464 984 пациента.
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2 ДЕКАБРЯ
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