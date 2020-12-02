РИАМО - 2 дек. Компания Apple активно сотрудничает с правительством столицы и пообещала, что карта «Тройка» станет одной из первых транспортных карт, которую они разрешат добавить в свою платежную систему Wallet, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Как только Iphone даст нам возможность положить карту «Тройка» в Wallets, мы это сделаем. Мало того, нам Apple обещал, что карта «Тройка» будет одной из первых в мире транспортных карт, которой они разрешат доступ к своей платежной системе», - сказал Ликсутов в эфире радио «Эхо Москвы».

Он добавил, что пока назвать точные сроки добавления транспортной карты невозможно.​

Ранее Ликсутов сообщал, что транспортную карту «Тройка» планируют внедрять в других регионах РФ. Например, в Туле «Тройка» уже заработала, а в Подмосковье начнет работать с 2021 года.