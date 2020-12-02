РИАМО - 2 дек. Все электрички Московской области, даже те, которые не входят в Московские центральные диаметры, станут частью системы столичной MaaS, сообщил заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Мы на сегодняшний день фактически единое транспортное пространство (с Подмосковьем – ред.). У нас замечательные взаимоотношения с Московской областью, мы вместе работаем над рядом совместных проектов», - сказал Ликсутов в эфире радио «Эхо Москвы».

Он напомнил, что сейчас идет процесс объединения платежных систем столицы и Московской области, в декабре начнется их пилотное тестирование.

Электронная площадка MaaS (Mobility-as-a-Service или «Мобильность как услуга») департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы позволяет построить единый маршрут, посмотреть загруженность наземного транспорта, линий метро, МЦД, парковок и дорог.