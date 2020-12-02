РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Сотрудники посольства Узбекистана в Москве будут следить за судьбой семилетнего Амаля Джалилова и его отца Шухрата, которые жили в хижине в лесу подмосковной Балашихи, в среду их отправили на родину в город Карши, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Начальник управления опеки и попечительства по Балашихе Ирина Киоса, начальник комиссии по делам несовершеннолетних администрации округа Инна Соколова, консул посольства Узбекистана в Москве Тахир Арипов, директор детского дома «Непоседы» Наталья Курышова проводили на родину семилетнего Амаля и его отца Шухрата Джалилова, живших в лесной хижине без документов. Благодаря их усилиям, удалось оперативно подтвердить личность отца мальчика, получить документ об установлении отцовства и по решению суда оформить свидетельство о рождении.

«Сегодня мы привезли документы, удостоверяющие личность Амаля и его папы Шухрата Джалиловых. Благодаря участию наших коллег из представительства по вопросам трудовой миграции министерства труда в Москве, которые работают при посольстве, нам удалось добиться приобретения авиабилетов на безвозмездной основе с учетом гуманитарной ситуации. А теперь у нас торжественная миссия – мы отправляем их из детского дома «Непоседы», где временно жил Амаль, на родину в Карши», - сказал Арипов.

Он добавил, что наконец большая семья Джалиловых, где их с нетерпением ждут бабушка, дедушка и дядя, воссоединится. Он также выразил надежду, что совместные с Балашихой усилия увенчаются успехом, ребенок начнет полноценно учиться наравне со своими сверстниками.

Арипов выразил признательность администрации Балашихи, детскому дому «Непоседы», управлению опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних городского округа, общественникам за искреннюю заботу, внимание, отношение к семье, которое было не формальным, а искренним и от души.

«Будем надеяться, что таких случаев больше не будет, а если вдруг сложится аналогичная ситуация, мы уже знаем, как себя вести, и тогда вопросы будут решаться еще оперативнее. Мы письменно заверили опеку Балашихи, что нами будут приняты все меры, и органы опеки в городе Карши примут их на учет. Дальнейшее жизнеустройство будет под нашим мониторингом», - заключил Арипов.

Вместе с отцом мальчик долгое время жил в лесу Балашихи. В октябре местная жительница заметила Амаля на детской площадке в микрорайоне 1 Мая. О своих подозрениях, что ребенок находится в трудной жизненной ситуации, она сообщила в полицию.