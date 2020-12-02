РИАМО - 2 дек. Лаборатория Главного управления МЧС России по Москве взяла пробы воздуха в районе Ленинградского проспекта на месте пожара в коллекторе, предельно допустимая концентрация вредных примесей в воздухе не превышена, сообщается на сайте ведомства.

«Принятыми мерами в 19:56 пожар был локализован на площади 10 метров. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Причиной возгорания в коллекторе, по предварительным данным, послужило короткое замыкание на силовом кабеле.

На место происшествия приехал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, он лично руководит штабом по ликвидации пожара.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>