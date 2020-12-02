РИАМО - 2 дек. На текущий момент обесточенных потребителей компании «Россети Московский регион» из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в столице нет, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В среду днем поступило сообщение о задымлении в коллекторе, не принадлежащем компании, на Ленинградским проспекте. В течение 15 минут энергетики «Россети Московский регион» прибыли на место возгорания.

«По команде МЧС для допуска пожарных к месту возгорания персоналом «Россети Московский регион» были обесточены кабельные линии. В результате отключений было прервано электроснабжение жилых домов, которые менее, чем за час были запитаны по резервной схеме», - говорится в сообщении.

На текущий момент обесточенных потребителей в компании «Россети Московский регион» нет.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>