РИАМО - 2 дек. Электронная площадка MaaS департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы будет доступна для предложений разработчиков любого уровня, даже стартапов, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса города Максим Ликсутов.

Он отметил, что система откроет новые возможности для операторов, перевозчиков и транспортных компаний.

«Единое приложение позволит им не только продвигать свои услуги у большей аудитории, но и создаст между участниками рынка равную конкурентную среду, ведь пользователи сами решат, кого из них выбрать. Участие в единой городской системе — знак качества, надежности и соответствия высоким стандартам», - сказал Ликсутов в эфире радио «Эхо Москвы».

Он добавил, что обязывать компании участвовать не будут.

Транспортное приложение с принципом MaaS (Mobility-as-a-Service или «Мобильность как услуга») позволяет построить единый маршрут, посмотреть загруженность наземного транспорта, линий метро, МЦД, парковок и дорог.