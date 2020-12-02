РИАМО - 2 дек. В Москве действует программа, в рамках которой ежегодно планируют устанавливать порядка 200 станций для зарядки электромобилей, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«У нас есть две программы: первая – с 2013 года парковка электромобилей у нас на улице бесплатна для всех. Вторая – мы каждый год будем устанавливать около 200 электрических зарядок совместно с компанией «Россети» для того, чтобы можно было зарядить свой автомобиль на улично-дорожной сети», - сказал Ликсутов в эфире радио «Эхо Москвы».

Он отметил, что установка зарядок даст толчок для увеличения количество электромобилей в мегаполисе.​

К 2023 году в столице планируют установить не менее 600 зарядных станций для автомобилей на электрической тяге.

Как ранее отметила руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Александра Шумская, станции для зарядки электромобилей лучше всего ставить там, где горожане чаще всего проводят время – у жилых домов, торговых центров и кафе.