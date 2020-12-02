РИАМО - 2 дек. В Подмосковье землепользователей 2,5 тысячи участков оштрафовали на 241 миллион рублей за непроведение мер по ликвидации борщевика Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Административные комиссии городских округов Подмосковья начали свою работу еще в апреле, когда земельные инспекторы приступили к плановым осмотрам. С начала года комиссии рассмотрели более 5,5 тысячи актов осмотров земельных участков, на которых был обнаружен борщевик.

«Несмотря на то, что сейчас зима, тема борщевика на землях Подмосковья не теряет своей актуальности, поскольку уже через несколько месяцев мы встанем перед той же проблемой борьбы с сорняком и попыток привлечь на сторону борьбы правообладателей земель. Готовиться к работе нужно уже сейчас», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Многие правообладатели, не дожидаясь административных мер, стали исправлять нарушения и следить за своими землями. Штрафы получили правообладатели лишь 2,5 тысячи участков.

Топ округов–лидеров по суммам начисленных штрафов возглавил Клин, где штрафы превысили 43 миллиона рублей. Далее в пятерке следует городской округ Солнечногорск — 39,7 миллиона рублей.

В Рузском округе, который оказался на третьем месте, правообладателей участков оштрафовали на 33 миллиона. В Егорьевске назначили 29,3 миллиона рублей штрафов. В Можайском округе еще продолжают рассматривать дела, а штрафы уже почти достигли 18 миллионов рублей.