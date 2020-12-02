РИАМО - 2 дек. Систему Face-ID, с помощью которой пассажиры смогут проходить через турникеты без карты, могут ввести в столичном метро в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Это (Face-ID – ред.) будет точно в следующем году. <...> На своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, <…> у которых уже есть система распознавания лиц», - сказал Ликсутов в эфире радио «Эхо Москвы».

Он пояснил, что в данной системе дают только данные, связанные с биометрией, а персональные и платежные данные хранятся в банках.

Он добавил, что на всех станциях метро и МЦК стоят камеры, распознающие лица. Но в городских автобусах система Face-ID не будет использоваться, так как власти Москвы не хотят возвращать турникеты в наземный транспорт.​

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