РИАМО - 2 дек. В Московской области составили рейтинг компаний, которые эксплуатируют системы наружного освещения региона по итогам работы третьего квартала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Цель проведения рейтингования заключается в стимулировании организаций, эксплуатирующих системы наружного освещения Московской области, к качественному и своевременному выполнению работ», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Организации оценивают по 15 критериям. Среди них - процентное отношение количества нарушений в работе СНО к общему количеству светильников, скорость устранения нарушений, наличие у организации достаточного количества спецтехники и технического персонала и другие. Главный показатель рейтинга – количество жалоб жителей на неисправные фонари, нарушения в работе систем наружного освещения.

За квартал высоких показателей достигли достигли ООО «Электросервис» в Краснознаменске и ООО «Алтима» в Лобне.

Также 23 областных организации получили по четыре звезды. Всего организаций, достигших высоких показателей в рейтинге, – 80. Их доля среди всех организаций достигла 66%, что на 8% выше показателей 2 квартала 2020 года.

«Результатом лучшей работы трех кварталов 2020 года стало увеличение на 10% количества задействованной спецтехники, а также снижение на 13% жалоб на не горящие фонари наружного освещения по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», - отметил Хайкин.