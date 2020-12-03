Китай, который в начале года стал источником мировой пандемии вируса Covid-19, во время второй волны спустился далеко вниз в общемировом коронавирусном рейтинге. В конце ноября в Китае фиксировали единичные новые случаи коронавирусной инфекции, лишь 1 декабря в Гонконге произошла вспышка – заболели около 100 человек, но это крохи по сравнению с мировой статистикой. Как китайцам удается сдерживать «корону», РИАМО рассказали русские экспаты, которые живут в Китае.

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Анастасия Купянская живет в городе Луань китайской провинции Анхой. Полтора года назад она переехала туда из подмосковного города Пушкино. Анастасия – преподаватель русского и английского языка в Западноанхойском университете.

Во время первой волны коронавируса она ежедневно рассказывала на своей страничке в Instagram о том, как страна переживает пандемию. Однако еще в июне в ее посты вернулась «мирная» тематика.

«Сейчас в Китае ковида нет. А если он где-то появляется, весь город сразу же закрывают на карантин. Буквально недавно большой промышленный город Циндао закрыли из-за 12 случаев и полностью протестировали на «корону», - рассказывает Анастасия.

Между тем, Циндао сравним по размерам с Москвой – там живет 9 миллионов человек, отмечает она.

Полному закрытию подвергся недавно и маленький город на севере Китая, в котором в ходе диспансеризации нашли одного бессимптомного носителя коронавируса. Населенный пункт моментально закрыли, ввели карантинные меры и протестировали все 300 тысяч его жителей.

Также карантин сейчас вводится в Гонкоге в связи с серьезной вспышкой – около 100 заболевших за сутки.

По словам Анастасии, режима самоизоляции для определенных групп населения, как в России, в Китае по сути никогда не было.

«У нас был жесткий карантин в феврале-марте, когда все выходили из дома строго по пропускам и в масках. А сейчас мы живем обычной жизнью», - добавляет она.

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Коды здоровья

Маски в Китае сейчас необходимо надевать в медицинских учреждениях. Даже если ты здоров и пришел на медосмотр, средства индивидуальной защиты обязательны, говорит Анастасия.

Кроме того, в Китае до сих пор действуют цветовые коды для профилактики коронавируса. Коды здоровья представлены в виде мини-программ в мессенджере WeChat, электронном кошельке Alipay и занимаются тем, что собирают информацию о перемещениях человека.

Если за последние две недели человек побывал в месте с неблагоприятной эпидемической ситуацией, код будет гореть оранжевым или красным цветом.

«Недавно я ходила в государственный музей, и там у меня попросили код здоровья. Этого QR-кода у меня не было, но мое обаяние и репутация помогли разрулить ситуацию. Я рассказала, что все это время не выезжала из Луани. Если бы я не была иностранкой, сотрудник музея даже не спросил бы у меня код. А так он решил, что я недавно приехала», - говорит Анастасия.

При этом, отмечает она, китайцы чаще всего надевают маски даже при симптомах обыкновенной простуды.

«Я преподаю в университете и работаю без маски, студенты тоже не носят их. Однако если человеку нездоровится, он надевает маску, чтобы не заражать других», - добавляет она.

К чихающим и шмыгающим в университете относятся спокойно. Потому что знают: если бы у человека нашли ковид, университет в тот же день закрыли бы – как и весь город.

«Главная мера предосторожности, которую я соблюдаю, – стараюсь пить больше горячей воды. Сейчас в Китае сезон простуд, температура воздуха упала и можно легко подхватить насморк», - добавляет собеседница РИАМО.

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Закрытые границы и Китайский новый год

Сохранять благоприятную эпидемиологическую обстановку в Китае удается и за счет закрытых границ с большинством стран.

«Недавно границы открывали условно: только для тех, у кого был действующий вид на жительство и рабочая, семейная или дипломатическая виза. Ни турист, ни бизнесмен въехать в страну не мог. А сама процедура въезда была такой сложной и дорогой, что совершенно того не стоила», - рассказывает наша соотечественница.

Несмотря на то, что в провинции, где живет Анастасия, уже несколько месяцев нет больных Covid-19, все люди, работающие на государство, не имеют права выезжать за его пределы, а выезд из города разрешен только по согласованию с руководством.

«Есть специальное приложение, где сотрудники государственных учреждений ежедневно отчитываются о своем самочувствии и местонахождении. В том числе и я», - говорит Анастасия.

Правда, за нее это делает начальник, так как использование приложения на китайском для нее немного проблематично.

Нет в Китае и предновогодней лихорадки: русский новый год здесь широко не отмечают. В стране только один выходной – 1 января. Зато уже в январе китайцы начнет готовиться к Китайскому новому году. В соответствии с лунным календарем, он наступит в феврале.

Законопослушные китайцы

Евгения Сапожникова жила в Питере, где работала в сфере энергетики. Почти полтора года назад она переехала в Китай и уже почти год работает в моделинге.

«Я живу в городе Ханчжоу, сейчас ситуация с ковидом здесь довольно стабильная. Есть вспышки в разных городах, но их очень быстро локализовывают», - говорит Евгения.

Она считает, что второй волны в Китае удалось избежать именно из-за жесткого карантина в самом начале пандемии: люди сидели дома целых два месяца. Ничего не работало – ни транспорт, ни предприятия, а в магазин можно было выходить только одному человеку раз в три дня.

Ношение масок было обязательным абсолютно везде, и на улице, и в транспорте. «Не уверена, что кого-то штрафовали, потому что, по опыту, все очень послушно исполняли то, что говорят», - отмечает девушка.

По ее словам, для безопасности в Китае изобрели так называемый green code – он есть у каждого человека в телефоне. Раньше его проверяли везде: в общественных местах, транспорте, магазинах. Сейчас иногда спрашивают.

«По приезду в другой город нужно заново зарегистрироваться в системе, чтобы был именно зеленый код того города, в который ты приехал. При регистрации видно, где ты был за последний месяц», - объясняет Евгения.

По ее словам, все организации и компании в Ханчжоу работают в обычном режиме.

«Сейчас ограничений сильных нет. Но по-прежнему обязательно ношение масок в метро, и в автобусах тоже. В торговых центрах могут спросить зеленый код или проверить температуру», - рассказывает модель.

Режим самоизоляции снят для всех, кроме людей, которые приезжают из-за границы. Им необходимо провести на карантине две недели. И если появляются заболевшие, их окружение, которое контактировало с ними, сразу сажают на карантин.

На данный момент границы Китай открыл только для Белорусси и Сербии, так как там ситуация пока стабильная. Но это не для туризма, а только по работе, добавляет Евгения.

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