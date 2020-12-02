РИАМО - 2 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех медиков за труд, самоотдачу и риск в период пандемии, он отметил, что на сегодняшний день врачи работают так много, что иногда вовсе не приходят домой.

Воробьев в Мытищах посетил семью Морозовых, в которой мама четырех детей Екатерина работает в «красной зоне» в больнице. Недавно ее дочь Мария привлекла внимание к работе врачей. В социальных сетях появились фотографии девочки с просьбой носить маски. Она написала на маске «Надень маску и моя мама-врач быстрее придет домой».

«Семья Морозовых собирается в полном составе редко. Екатерина целыми днями работает в «красной зоне» больницы в Мытищах и своих четырех детей видит чаще всего на экране телефона», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Он подчеркнул, что сейчас врачи очень много работают и часто вынуждены вообще не приходить домой из-за коронавирусной инфекции. Такая ситуация тяжела и для медиков, и для их семей.

С начала пандемии коронавируса в Подмосковье зафиксировано 113 278 случаев заболевания, скончались 2124 пациента, выздоровели и выписались 80 550 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Всемирная организация здравоохранения приняла решение об ужесточении рекомендаций по ношению масок в пандемию коронавирусной инфекции. Теперь маски рекомендуется носить внутри помещений.

- В Москве продлили дистанционное обучение для учеников старшей и средней школы до конца второй четверти. Такие меры были введены из-за ситуации в городе с коронавирусом.

- Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от Covid‑19 на следующей неделе.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Фармкомпания «Сбера» может стать единственным поставщиком вакцины от Covid‑19 в РФ. Никто кроме «Иммунотехнологий» не претендует на статус поставщика перспективной вакцины.

- Более 1 млн исследований на антитела к Covid‑19 сделали в Подмосковье. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС, и доступно всем жителям Подмосковья

- За сутки в России зарегистрировали 25 345 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 148 больных. В Москве - 5 191.

- Преждевременное старение организма назвали еще одним последствием Covid‑19. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень - ред.)

- За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 9053 Covid-пациентов.