РИАМО - 2 дек. Причиной возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в столице, по предварительным данным, послужило короткое замыкание на силовом кабеле, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

В 15:47 в среду поступила информация о дыме из вентиляционной шахты в коллекторе «Ленинградский -1» по адресу: Ленинградский проспект, дом 35А. В коллекторе находятся 32 силовых кабеля.

«Пожарные расчеты приступили к тушению после того, как силовые кабельные линии были обесточены. Поэтому в домах от Ленинградский проспект, 33, корпус 1, до Ленинградский проспект, 33А временно было отключено электричество», - говорится в сообщении.

Электроснабжение для отключенных зданий было восстановлено в течение 40 минут после происшествия.

На место происшествия приехал заместитель заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, он лично руководит штабом по ликвидации данного ЧП.

«13 домов и два ЦТП были обесточены. Принято решение поставить временный дизельгенератор, от него в течение 40 минут были запитаны обесточенные объекты», – отметил Бирюков.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>