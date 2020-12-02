РИАМО - 2 дек. В деревне Якиманское Солнечногорска отремонтировали мостовой переход через реку Росню в рамках национального проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы начались еще в марте 2020 года. Они проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Работы на мостовом переходе через реку Росню завершены. Дорожные службы отремонтировали пролетное строение, опоры, конусы, мостовое полотно, устроили гидроизоляцию и новое асфальтобетонное покрытие», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он также отметил, что для удобства и безопасности пешеходов были отремонтированы существующие лестничные сходы. Также специалисты установили новые перильные и барьерные ограждения.

На период проведения работы на участке было организовано реверсивное движение, в настоящее время проезд вновь осуществляется по обеим полосам.

Мост протяженностью 21,8 метра расположен на 4,4-ом километре региональной дороги Обухово – Рахманово – Троицкое. Он служит проездом к федеральной трассе М-10 «Россия» и скоростной трассе М-11 «Нева» для жителей близлежащих населенных пунктов. Ежедневно по нему проезжает свыше 1,5 тысячи автомобилей.