РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 дек. В городском округе Мытищи Главгосстройнадзор не выявил нарушений при строительстве ЖК «Императорские Мытищи», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора провел итоговую проверку жилого дома №9 ЖК «Императорские Мытищи». Застройщиком выступает ООО «Гранель».

«Инспекторы начали проверку 10 ноября, сегодня (в среду - ред.) она завершилась. Нарушений не выявлено», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Строительство объекта велось уверенными темпами. Общая площадь жилого дома - 33 тысячи квадратных метров, в здании расположилось 537 квартир. За время строительства Главгосстройнадзор провел на объекте четыре плановые проверки и две внеплановые.