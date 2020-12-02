РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Амаля и Шухрата Джалиловых, живших в хижине в лесу подмосковной Балашихи, в среду отправили на родину в город Карши республики Узбекистан, торжественные проводы состоялись в детском доме «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный, где в течение месяца жил мальчик, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Начальник управления опеки и попечительства министерства образования региона по Балашихе Ирина Киоса, начальник комиссии по делам несовершеннолетних администрации округа Инна Соколова вместе с консулом посольства Узбекистана в России Тахиром Ариповым, директором детского дома «Непоседы» Натальей Курышовой, представителями узбекской диаспоры, сотрудниками полиции торжественно проводили на родину семилетнего Амаля и его отца Шухрата Джалилова, подписав и выдав им все необходимые документы.

«Сегодня (в среду - ред.) у нас торжественный и важный момент, когда мы передаем нашего мальчика Амаля, которого выявили в лесу около месяца назад сотрудники полиции и поместили в Балашихинскую областную больницу. В дальнейшем комиссия по делам несовершеннолетних городского округа быстро и оперативно помогла собрать все необходимые документы, и ребенок был временно помещен в детский дом «Непоседы», - сказала Киоса.

Она добавила, что в течение трех недель все необходимые действия были совершены, документы собраны, в среду счастливые и довольные папа и сын воссоединились и возвращаются на родину в город Карши республики Узбекистан.

По словам Соколовой, было получено свидетельство о рождении с прочерками в графе отец и мать, поэтому перед ними стояла задача восстановить документы и отправить на родину отца и ребенка.

«Мы установили место рождения ребенка, место рождения, смерти и захоронения матери. В этом помогли Балашихинский городской суд, ЗАГС. Подтвердили личность отца в различных организациях, в том числе в консульстве Узбекистана в Москве. Ими было выдано свидетельство, разрешающее выезд на родину. В посольстве семье Джалиловых помогли приобрести авиабилеты. Все документы в наличии, поэтому они теперь отправляются на родину», - подчеркнула Соколова.

Арипов заверил, что после пересечения границы ребенка и отца не бросят на произвол судьбы и будут помогать.

Вместе с отцом мальчик долгое время жил в лесу Балашихи. В октябре местная жительница заметила Амаля на детской площадке в микрорайоне 1 Мая. О своих подозрениях, что ребенок находится в трудной жизненной ситуации, она сообщила в полицию.