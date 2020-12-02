РИАМО - 2 дек. Президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции предложил первому зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить компанию «Роснано», сообщает kp.ru.

«Предлагаю вам возглавить одну из крупнейших наших структур развития. Это является одним из основных векторов развития не только для нашей страны, но и для всей мировой экономики», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что правительство РФ подготовило ряд предложений по поддержке компании.

Путин также отметил, что за 13 лет работы компании в 38 регионах РФ были созданы и успешно работают 115 предприятий, на которых трудятся свыше 40 тысяч человек. Объем инвестиций в проекты «Роснано» с участием партнеров составил 590 миллиардов рублей, а объемы продаж – свыше 2 триллионов рублей.