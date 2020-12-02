РИАМО – 2 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оставили на усмотрение регионов объявление 31 декабря выходным днем, сообщает Газета.ru.​

«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — сказал Песков.

Этой зимой новогодние выходные в России продлятся с 1 по 10 января.

Ранее глав российских регионов попросили сделать 31 декабря выходным днем. С такой инициативой выступил член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. По его словам, эту идею одобряют порядка 85% граждан страны.​

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