РИАМО - 2 дек. Полицейские оградили место возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в столице, они объясняют прохожим, как обойти место ЧП, передает корреспондент РИАМО.

Из коллектора валит густой дым.

По словам очевидца, где-то в 4 часа в доме выключился свет на 2 часа, встали лифты, посетителей эвакуировали из магазина на первом этаже жилого дома, торговую точку закрыли.

Полоса для общественного транспорта и вторая полоса Ленинградского проспекта используются для техники, там стоят машины скорой помощи, МЧС, полиции, аварийных служб. Движение машин на дороге плотное.

В среду днем поступило сообщение о задымлении из коллектора в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту. На месте ЧП работает порядка 100 пожарных и 20 единиц техники.

Работой штаба по ликвидации последствий возгорания в коллекторе руководит заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>