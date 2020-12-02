РИАМО - 2 дек. По Калужско-Рижской линии московского метро пошел уже второй современный поезд «Москва-2020», всего в столичной подземке сейчас насчитывается пять таких составов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Три других ходят по Кольцевой», - говорится в сообщении.

До конца года столичные власти собираются запустить еще 40 таких поездов. 22 из них - на Кольцевой и еще 18 на Калужско-Рижской линии.

В поездах «Москва-2020» в пять раз больше USB-разъемов для зарядки гаджетов. Они находятся рядом с сиденьями.

В поезде широкие двери и межвагонные переходы, что обеспечивает ускоренную посадку в состав и свободный проход по всему поезду. Двери остеклены почти полностью.

Как выглядит новый поезд «Москва‑2020»>>