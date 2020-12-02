РИАМО - 2 дек. Пожарные локализовали возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В среду поступило сообщение о задымлении из коллектора в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту. Специалисты отключили электричество в домах для допуска пожарных к месту возгорания, сейчас дома запитаны по резервной схеме электроснабжения.

«В 19:56 - локализация на площади 80 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Там работает порядка 100 пожарных и 20 единиц техники.

Работой штаба по ликвидации последствий происшествия руководит заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>