РИАМО - 2 дек. В Подмосковье площадь озимого сева в текущем году выросла примерно на 10%, при этом региональным правительством поставлена задача ежегодно увеличивать площадь озимого сева в регионе на 3-5%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году озимые зерновые культуры в Московской области посеяли на 95 тысячах гектаров земли.

«Площадь земли, засеянная озимыми под урожай 2021 года, в Подмосковье составила 104,3 тысячи гектаров. То есть, мы прибавили 9,8 тысячи гектаров. Озимые находятся в хорошем состоянии», - отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что в перспективе площадь озимого сева в регионе могут увеличить до 150-170 тысяч гектаров.