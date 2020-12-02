РИАМО - 2 дек. На перегоне Химки – Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги рабочие закончили проведение восстановительных работ, поезда курсируют в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД - филиала ОАО «РЖД».

«Движение поездов пригородного и дальнего сообщения осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В среду в 11:55 на остановочном пункте Новоподрезково при производстве демонтажа пешеходного моста произошло обрушение балки над железнодорожными путями.

В результате данного инцидента были задержаны 28 пригородных поездов направлением из Москвы и в столицу. Задержки составили от 30 минут до 1 часа. Несколько пригородных поездов были отменены.

Высокоскоростные поезда №757 и №759 «Сапсан» Санкт-Петербург – Москва прибыли на Ленинградский вокзал с задержкой в 11 и 13 минут.