РИАМО - 2 дек. Полицейские в Москве задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на сауну, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее в отдел полиции обратилась администратор сауны, расположенной на улице 5-й Магистральной, которая и рассказала о нападении неизвестных мужчин в масках. По словам администратора, они напали на нее и клиентов с целью ограбления. Полицейские оперативно выехали на место, задержали четверых подозреваемых. Ими оказались жители различных регионов России.

«Выяснилось, что злоумышленники угрожали посетителям сауны электрошокером, а также предметами, похожими на нож и пистолет. Затем открыто похитили у них более 100 тысяч рублей, ювелирные украшения, мобильные телефоны и прочие личные вещи. Сразу после задержания фигурантов владельцам вернули все похищенное у них имущество», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.