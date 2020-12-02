РИАМО - 2 дек. В Москве задержали мужчину, которого подозревают в нападении на пассажира столичной подземки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел ранним утром на станции метро «Текстильщики» Таганско – Краснопресненской линии Московского метрополитена. 29-летний москвич рассказал осуществлявшим патрулирование полицейским, что неизвестный мужчина из-за мелкого конфликта нанес ему удар острым предметом в область тела, после чего скрылся.
Также полицейские вызвали скорую пострадавшему и сами оказали доврачебную помощь. Пострадавший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подозреваемого задержали на территории Юго-Восточного округа города Москвы. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии