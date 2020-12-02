РИАМО - 2 дек. Пожар на складе в Заваруевском переулке в столице ликвидировали, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание произошло вечером в среду по адресу: Москва, Заваруевский переулок, дом 32, строение 1.

«В 18:57 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 19:21», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.