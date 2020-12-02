РИАМО - 2 дек. Порядка 100 пожарных и 20 единиц техники задействовали в тушении пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В среду поступило сообщение о задымлении из коллектора в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту. Оперативные службы и пожарные прибыли на место в течение восьми минут.

«Работает примерно 100 человек пожарных и спасателей, порядка 20 единиц техники. Работают также службы «Москоллектора» и службы Московской объединенной электросетевой компании, Объединенной энергетической компании», - сказал Бирюков.

Он добавил, что пожар никак не отразился на жизнеобеспечении близлежащего района.

Бирюков добавил, что во время возгорания 13 домов были обесточены, их запитали по временной схеме. На запитку по постоянной схеме может потребоваться около двух часов.

По словам заммэра, в данном коллекторе проложено более 30 кабелей. После тушения пожара начнутся работы по восстановлению сгоревших кабелей.

Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>