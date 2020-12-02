РИАМО - 2 дек. Около получаса потребуется на тушение пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в данном коллекторе проложено более 30 кабелей, тепломагистраль.

«Тушение пожара идет пенообразователем, и мы полагаем, что в ближайшие 30 минут пожар этот будет потушен», - сказал Бирюков.

В среду поступило сообщение о задымлении из коллектора в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту. Оперативные службы и пожарные прибыли на место в течение восьми минут.