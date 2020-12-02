РИАМО - 2 дек. 25 новых проектов поступили на сопровождение в Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья, девять из них относятся к крупному бизнесу, 16 - к малому, среди них научно-производственные комплексы, автозаправка и гостинично-офисное здание, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Среди проектов малого бизнеса можно отметить гостинично-офисное здание на 17 гектаров в Домодедове, крытую автостоянку площадью 0,57 гектара из Люберец, комбинат бытового обслуживания на 0,14 гектара из Истры и другое», – говорится в сообщении.

Центр содействия окажет поддержку проектам в сегменте крупного бизнеса, среди которых три научно-производственных комплекса в особой экономической зоне «Дубна» и автозаправочный комплекс в Клину на 88 и 16 рабочих мест соответственно, сельскохозяйственное производство и производственное здание в Сергиевом Посаде.

К проектам крупного бизнеса также относится крестьянское хозяйство площадью 5,3 гектара в Чехове.